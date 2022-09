Flavio Briatore monta nuova polemica: "I poveri non creano posti di lavoro"

Flavio Briatore pubblica sul suo profilo Instagram un'intervista e accende una nuova polemica che indigna il web

Il manager Flavio Briatore torna a infiammare i social con un'intervista a Mediaweb Channel, che ha postato sul suo profilo Instagram. Nel video parla delle difficoltà degli imprenditori in Italia innescando una pioggia di critiche, sotto al post tantissimi i commenti di apprezzamento per le sue parole e 'like illustri' come quello di Sonia Bruganelli e di Giuliana Nati.

Nel video Flavio Briatore afferma: "Ricchi cosa vuol dire? Il ricco non è uno che va in barca ai Caraibi, il ricco investe sempre, continua a investire. Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato, ora fatturiamo 140 milioni. Abbiamo 1500 dipendenti. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca... Il Paese vero è questo qui, c'è una rabbia sociale enorme".



Nel corso del suo intervento, peraltro, Flavio Briatore aveva anche allargato il campo, mettendo nel mirino la politica. "Il governo prende troppe tasse dagli stipendi. Invece di comprare i banchi con le rotelle… Questo è un Paese comunista che vuole vivere con le sovvenzioni".

Intanto ha rilanciato le sue stesse parole sui social, chiedendo ai followers: "Vorrei sapere cosa ne pensate nei commenti". E questi ultimi sembrano in buona parte dargli ragione, a differenza di quanto sta avvenendo invece su Twitter. Dove non manca chi ricorda che la "rabbia sociale" può trovare anche altre spiegazioni, soprattutto se rivolta verso chi ha già reso amministratore delegato della sua Billionaire Bears nft il proprio figlio Nathan Falco di 12 anni.