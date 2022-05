Florida: arrestato un bimbo di 10 anni, minacciava sparatoria di massa

Arrestato un bimbo di 10 anni in Florida che aveva minacciato una sparatoria di massa annunciandola con un messaggio alla scuola

In Florida è stato arrestato un bambino di 10 anni che aveva minacciato una sparatoria di massa attraverso dei messaggi, la notizia è stata data dal New York Post. Il ragazzo è uno studente della scuola elementare di Cape Coral, è stato ammanettato e portato via.

Lo sceriffo Carmine Maceno, che ha eseguito l'arresto, poi, ha pubblicato su Facebook il video, dove si vede il ragazzo ammanettato, insieme a un agente all'interno dell'auto della polizia. Maceno commenta il video: "Non è il momento di agire come un piccolo delinquente, non è divertente. Questo bambino ha lanciato una falsa minaccia e ora ne sta pagando le vere conseguenze".

Maceno, prosegue: "Il comportamento di questo studente è disgustoso, soprattutto dopo la recente tragedia di Uvalde, in Texas. Assicurarsi che i nostri figli siano al sicuro è fondamentale. Avremo legge e ordine nelle nostre scuole! Il mio team non ha esitato un secondo".

Da una ricostruzione dei fatti, il ragazzino avrebbe mandato sabato 28 maggio un messaggio alla Patriot Elementary School di Cape Coral in cui minacciava una strage armata. La stessa scuola ha denunciato alla polizia il messaggio e sono partite le indagini che hanno portato all'identificazione di D.I.M. e il suo conseguente arresto.



Al post affidato a Facebook da parte dello sceriffo, sono ovviamente susseguiti diversi commenti. Molti sono quelli che hanno sostenuto l'operato della polizia. Ma non sono pochi quelli che hanno criticato la scelta delle forze dell'ordine di mettere il video dell'arresto mostrando volto e dati anagrafici del bambino.



