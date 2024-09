Foggia, auto pirata travolge i braccianti: un morto e un ferito grave

Foggia, un'auto pirata ha travolto due braccianti del Mali. Di questi uno è morto e un secondo è ricoverato in gravi condizioni.

Dramma nel foggiano dove questa mattina, lunedì 11 settembre, due braccianti sono stati travolti da un'auto a Borgo Mezzanone mentre erano in sella al loro scooter e stavano recandosi in un campo lì vicino per la raccolta degli ortaggi. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso: a terra sono rimasti i due lavoratori, uno è morto è l'altro è gravemente ferito con fratture in tutto il corpo. L'automobilista si è dileguato a tutta velocità e l'auto è stata trovata a due chilometri di distanza ribaltata. Ora si indaga per sapere chi c'era alla guida.

L'auto non risulterebbe rubata e ora i poliziotti del Commissariato di Foggia stanno cercando l'intestatario del mezzo per avere una sua versione. Sul posto, dopo l'allarme lanciato molto probabilmente da altri automobilisti, è giunto il 118: per uno dei due braccianti non c'e' stato nulla da fare; e' morto poco dopo. L'altro e' stato trasportato all'ospedale foggiano e le sue condizioni sono gravi.

Nello stesso tratto di strada dove sono stati travolti i due braccianti, lo scorso agosto, un ragazzo è morto per uno scontro frontale con un furgone. Il giovane, di 20 anni, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.