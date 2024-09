Foggia, ragazza muore durante l'intervento: medici pestati a sangue da amici e parenti

Ragazza muore durante l'intervento e scoppia il caos al Policlinico di Foggia

Una ragazza di 22 anni, originaria di Cerignola, è deceduta durante un intervento chirurgico, causando scene di caos all'interno del Policlinico di Foggia. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri nel reparto di Chirurgia Toracica. Dopo la comunicazione del decesso, circa 50 tra parenti e amici della giovane hanno forzato l'ingresso nel reparto, attaccando il personale medico.

I medici e gli anestesisti si sono rifugiati in una stanza per proteggersi. Durante il tumulto, un chirurgo è stato aggredito e ha subito contusioni e ferite alla mascella, un altro è stato spintonato a terra e picchiato, e una dottoressa ha riportato la frattura di una mano, incastrata in una porta mentre cercava rifugio. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e ha iniziato le indagini.

La vittima, precedentemente ferita gravemente in un incidente stradale e ricoverata in rianimazione, era stata trasferita per un intervento alla trachea, divenuto urgente. La direzione del Policlinico ha espresso vicinanza alla famiglia della ragazza e ha avviato un'indagine interna per esaminare l'assistenza ricevuta. Questo tragico evento aggiunge un altro caso di violenza contro il personale sanitario nella regione.

La nota del Policlinico di Foggia

"La direzione generale del policlinico di Foggia ha avviato un'approfondita indagine interna per ricostruire e valutare tutto il percorso assistenziale". Così in una nota la direzione della struttura sanitaria di Foggia in merito al caso. "La morte di questa ragazza - si aggiunge - è un evento drammatico: la direzione generale esprime la propria vicinanza alla famiglia".