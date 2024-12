Follia a Bolzano, babysitter ubriaca in strada con una bambina di due anni

Bolzano, babysitter ubriaca fermata dai carabinieri in strada: aveva un tasso alcolemico altissimo. Denunciata per abbandono di minore

Era con la piccola di due anni che le era stata affidata dalla madre. Ma la babysitter, una donna di 55 anni, è svenuta in strada, ubriaca. E la bambina, che era con lei, è stata soccorsa da due carabinieri a Bressanone (Bolzano). I due militari, che in quel momento non erano in servizio, stavano passeggiando per il centro della città della Val d'Isarco, quando hanno notato la donna, sdraiata sul marciapiede, priva di coscienza. La bimba era visibilmente spaventata: i carabinieri l'hanno confortata e accompagnata in caserma con la babysitter, che è poi stata denunciata per abbandono di minore e sanzionata per ubriachezza.

I successivi accertamenti hanno infatti rivelato che la donna aveva un tasso alcolemico superiore a 3 per mille, un livello molto elevato che mette in serio pericolo la salute e compromette gravemente le capacità motorie e cognitive: la babysitter è quindi stata portata al vicino Pronto soccorso, mentre la piccola è stata riaffidata alla madre, subito accorsa in caserma non appena è stata avvertita. La donna ha riabbracciato la figlia esprimendo tutta la sua gratitudine ai militari per il loro intervento tempestivo che ha messo in salvo la piccola.

