Fondi Lega: Gdf a caccia dei 49 milioni. Trovati 900 mila euro a Bondeno (Fe)

Continua da parte della Guardia di finanza la caccia ai 49 milioni della Lega. Le indagini hanno portato gli inquirenti ad un piccolo paese in provincia di Ferrara, Bondeno di 14 mila abitanti. Si tratta - si legge sul Fatto Quotidiano - della città natale dell'attuale sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. I fatti risalgono al 2013, quando il giovane leghista era primo cittadino di questo comune. Ieri in municipio si è presentata la Guardia di finanza di Genova. Su mandato del procuratore aggiunto del capoluogo ligure, Francesco Pinto, le Fiamme gialle sono andate dall’attuale sindaco Simone Saletti (leghista anche lui) con una richiesta di esibizione di documenti nell’ambito dell’i nchiesta per riciclaggio sui 49 milioni di euro.

Una verifica - prosegue il Fatto - su una donazione specifica: 900mila euro arrivati nelle casse del Comune ferrarese dopo uno strano giro. Soldi partiti da un conto corrente della Lega Nord presso Banca Aletti, approdati su quello della sezione emiliano- romagnola del Carroccio, e da questo trasferiti sotto forma di donazione al piccolo comune all’epoca amministrato da un giovanissimo Fabbri. Soldi che ieri la Lega ha detto di aver donato all ’amministrazione Fabbri per costruire una scuola antisismica dopo il terremoto.