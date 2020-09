Fondi Lega, la scuola di Siri nel mirino.Ingenti donazioni da parte di privati

Prosegue la caccia ai 49 milioni della Lega, da parte della Guardia di Finanza. Adesso nel mirino, per un'inchiesta giornalistica del programma Presa Diretta su Rai 3, c'è il senatore Armando Siri, l'ideatore della Flat Tax, in particolare i riflettori sono puntati sulla sua scuola politica, che avrebbe ricevuto - si legge sul Fatto Quotidiano - importanti donazioni da parte di privati, proprio mentre i conti della Lega erano bloccati. Tra queste ci sono quelle della multinazionale della carne Cremonini. E quelle dell’azienda di costruzioni Psc: nel cui azionariato, proprio nel periodo in cui l’impresa privata donava soldi alla scuola politica di Siri, è entrato il gruppo pubblico Fincantieri.

L’inchiesta - prosegue il Fatto - prova a spiegare come sono stati spesi i 49 milioni che il partito dovrebbe restituire allo Stato italiano, ma anche come ha fatto la Lega a finanziarsi visto che i suoi conti nel 2017 sono finiti sotto sequestro per via della sentenza del tribunale di Genova. Di certo Psc un paio d’a nn i prima aveva già offerto il suo contributo a un’altra associazione di orbita salvininana, la Più Voci fondata da Giulio Centemero. Quella finita sotto inchiesta da parte delle procure di Roma e Milano con l'accusa di aver incamerato finanziamenti illeciti per il partito di Salvini. A Milano Centemero è già a processo.