Fondi Lega, Scillieri vuota il sacco: "Hanno ciucciato montagne di soldi"

La vicenda dei fondi della Lega si allarga a macchia d'olio. A spuntare adesso è un'intercettazione telefonica, registrata dalla Gdf che coinvolge in prima persona uno degli arrestati, il commercialista Michele Scillieri, che attacca gli altri due colleghi, Di Rubba e Manzoni. "Ho imparato - si legge su Repubblica - che gente sono, che se non stai attento ti rubano il pezzo di carta.. sono fatti così.. hanno ciucciato una montagna di soldi dalla Lega, una montagna! Non ti dico 49 milioni.. ma non ci siamo lontani sai? Perché una parte li hanno mandati.. hanno costituito le leghe regionali e lì hanno mandato dei soldi.. 10 milioni, molto meno.. una parte li han mandati su e poi son tornati, li han cuccati e una parte se li sono spartiti.. Allora dessero i soldi a Luca. Perché io di cose ne so. E vorrei portarmele nella tomba. Non rompessero i coglioni, va bene? Tirano fuori i 25mila euro domani, perché li hanno. E se non li hanno, li rubano come hanno sempre rubato, sennò Luca fa la denuncia e li fa fallire. Fanno le porcate con le società e vogliono anche dettare le condizioni!».

Scillieri - prosegue Repubblica - non si capacita del denaro che Di Rubba e Manzoni avrebbero dirottato verso Francesco Barachetti, l’elettricista di Casnigo: "Barachetti service..un milione e mezzo di fatturato verso la Lega in un anno. Cioè questi qua prendono i soldi, di là della Lega e fanno la bella vita. Di Rubba ha messo su un concessionario d’auto spettacolare.. sarà costato qualche centinaio di migliaia di euro? Barachetti è un ex idraulico che ha la casa accanto a Di Rubba e che ha deciso un bel giorno di dire “adesso divento imprenditore di successo, caro Alberto fammi lavorare”. E Alberto tramite la Lega gli ha dirottato tonnellate.. gli sta dirottando tonnellate di soldi.. non di lavori, di soldi. Questo qui era un idraulico che aggiustava i tubi delle caldaie». Ripassa a Di Rubba. «Com’è che ha messo su un autosalone di lusso, accanto a Barachetti che ha comprato un edificio dove c’ha fatto la sede grandiosa della sua società? Ma da dove arrivano i soldi? Ma come mai la società di noleggio auto ha fatturato quasi un milione alla Lega in un anno? Cazzo, se sono andati in giro".