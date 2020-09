Fondi Lega: spunta il nome del finanziere amico di Steve Bannon,giro di denaro

Prosegue l'inchiesta sui fondi della Lega, ogni giorno arrivano novità dall'inchiesta, partita dalla sospetta compravendita della Film Commission di Cormano e che ha portato all'arresto di tre commercialisti del Carroccio. Dalle carte depositate al gip Giulio Fanales dai pm Stefano Civardi ed Eugenio Fusco - si legge sul Corriere della Sera - emerge collateralmente il nome del finanziere svizzero Tito Tettamanti, fondatore di Fidinam, gruppo che lavora anche nella consulenza fiscale internazionale e nelle offshore, che nel 2018 ospitò nella sua casa di Lugano Steve Bannon, ex uomo di Trump arrestato ad agosto negli Usa per essersi appropriato delle donazioni per la costruzione del muro con il Messico. Fidinam partecipa indirettamente al capitale della Fidirev, la fiduciaria attraverso la quale sono andati a Scillieri in Svizzera 390 mila degli 800 mila euro versati da Lfc per la sede di Cormano.

Le uscite nei conti della nuova Lega - prosegue il Corriere - non vanno solo ad articolazioni del partito come Pontida Fin e Radio Padania, approdano anche a Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. La loro Mdr Stp incassa nei primi 9 mesi 2019 più di 216 mila euro e altri 198 mila arrivano a Non solo auto, che noleggia auto ai vertici del Carroccio. Tra i fornitori vari, però, - prosegue il Corriere - figura anche la Cpz spa alla quale arrivano 1,1 milioni in un anno, di cui gira 34.200 euro allo studio Dea consulting di Di Rubba e Manzoni. Potrebbe essere un regolare pagamento per prestazioni professionali, ma il rischio di conflitto di interessi è notevole secondo gli investigatori, come per il noleggio auto.