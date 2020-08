Fondi Lega, spuntano due milioni. Conti Ubi dei commercialisti del partito

La "pista dei soldi della Lega" passa per "una filiale della Bergamasca" della banca Ubi, ex Popolare di Bergamo, dove sarebbero arrivati "almeno 2 milioni di euro provenienti dal partito di Matteo Salvini" attraverso "bonifici, decine e decine di operazioni nell'arco degli ultimi sei anni" e sui "conti correnti intestati a società riconducibili ad Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i commercialisti di fiducia" del Carroccio. Lo scrive l'Espresso nel numero che sarà in edicola da sabato 15 agosto. Di Rubba e Manzoni, assieme all'altro commercialista Michele Scillieri, sono indagati nell'inchiesta della Procura di Milano sulla presunta vendita 'gonfiata' per 800 mila euro alla partecipata regionale Lombardia Film Commission di un capannone nel milanese. E proprio nell'ambito di quest'indagine già il 23 luglio scorso era stato sentito come teste il direttore della filiale di Seriate, dove sarebbero stati 'parcheggiati' anche i fondi di quella vendita, poi dispersi in più rivoli.

Ghilardi amico di vecchia data di Di Rubba

Il direttore della filiale Marco Ghilardi, come scrive l'Espresso, è "amico di vecchia data" di Di Rubba, ex presidente della Lfc. E quella filiale, secondo il settimanale, è "diventata una sorta di porta girevole per i soldi della Lega". Dalle "carte ufficiali - scrive ancora l'Espresso - si scopre che a gennaio del 2016 la fondazione a controllo regionale ha aperto un conto, il 6224, proprio all'Ubi di Seriate. Una scelta che a prima vista appare inspiegabile". "Studio Dea Consulting, Cld srl, Nsa srl, Sdc srl: ecco i nomi - si legge ancora nell'articolo - delle società, tutte con il conto all'Ubi di Seriate, che hanno ricevuto i pagamenti con il marchio del Carroccio. Queste sigle nei mesi scorsi sono finite nei rapporti dell'Uif, l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. Gli analisti hanno ricostruito la girandola di bonifici bancari che collegano le casse della Lega con i piu' svariati destinatari”.