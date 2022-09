Formigine, dimentica le chiavi di casa, scavalca il balcone, scivola e muore

Formigine, un uomo dimentica le chiavi di casa, al rientro cerca di scavalcare il balcone, ma scivola e muore

Un uomo di 42 anni è deceduto questa mattina, 22 settembre, a Formigine in provincia di Modena, dopo essere caduto dall'altezza di sei metri mentre cercava di scavalcare il balcone. Il corpo di Alessandro Scotti, qesto il nome della vittima, ormai senza vita è stato ritrovato riverso sul marciapiede intorno alle ore 7 da parte di un residente della sua stessa palazzina, all'incrocio tra via Mazzini e via XXV Aprile. L'intervento del 118 non ha potuto nulla: troppo gravi le ferite riportate nella caduta. Sono poi sopraggiunti i Carabinieri e le onoranze funebri per il recupero della salma.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente

Dalla ricostruzione dei fatti, i carabinieri grazie al resoconto dei residenti, Scotti sarebbe scivolato nell'arduo tentativo di rientrare in casa passando attraverso il balcone. Il 42enne, infatti, sarebbe rimasto chiuso fuori dal proprio appartamento e avrebbe cercato di rientrare utilizzando una finestra del vano scale, dalla quale sarebbe poi dovuto balzare sul balcone di casa, al terzo piano. Ma l'arrampicata non è andata a buon fine e l'uomo è scivolato, precipitando in strada.

La famiglie della vittima era già in lutto

Alessandro Scotti viveva solo da qualche anno in quell'appartamento, dopo la separazione dalla moglie, con la quale aveva avuto un figlio oggi adolescente. Lavorava come carrellista nel distretto ceramico. I residenti del palazzo lo descrivono come una persona educata, modesta e molto schiva, che non intratteneva particolari rapporti con il vicinato.

Per Alessandro Scotti erano ore molto dure: proprio ieri, 21 settembre, era venuto a mancare il padre, deceduto all'età di 75 anni e i cui funerali erano in programma domani nella chiesa parrocchiale di Formigine.