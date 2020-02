Forte terremoto a Cosenza: gente in strada

Una scossa di Terremoto di magnitudo stimata tra 4.3 e 4.8 con epicentro nel Cosentino e' stata registrata alle ore 17.02. La scossa e' stata chiaramente avvertita dalla popolazione, che si e' anche riversata in strada. Centinaia le telefonate arrivate a Vigili del Fuoco e Protezione Civile, con il serio rischio di intasare le linee. Al momento vengono segnalati danni lievi, come caduta di calcinacci e mobili, in alcune abitazioni. Qualche minuto prima, alle 16,56, una scossa di magnitudo 3.4 era stata registrata nel mar Tirreno, di fronte alle coste del Cosentino e a nord delle isole Eolie.