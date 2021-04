Forum Mondiale Acqua, l'Italia in lizza per ospitare il decimo nel 2024

L’Italia è nell'elenco ristretto dei paesi candidati a ospitare il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua 2024. "E' necessario giocarci bene questa finale e portare il Forum in Italia per la prima volta", commenta Endro Martini, geologo e Presidente Nazionale di Italy Water Forum 2024.

Si tratta di "un evento di livello mondiale che vede la presenza del Sacro Convento di Assisi che ha ideato una sessione, un incontro tra tutte le religioni per la prima volta sul tema dell’acqua. Sarà tutta l’Italia ad essere coinvolta con eventi collaterali, educational e la partecipazione dei Capi di Stato. L’obiettivo sarà la firma della Carta del Rinascimento dell’Acqua”. Martini aggiunge che il nostro paese è "per un Forum inclusivo, che non lasci indietro nessuno".

Dalla sua Erasmo D’Angelis, Segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, sottolinea che “siamo dinanzi ad una grandissima avventura, ad una grande opportunità. La candidatura italiana è forte - osserva - figlia di Leonardo da Vinci e di 'Sorella Acqua' di San Francesco. Dai loro pensieri, realizzazioni, opere, arrivano quelle suggestioni note nel mondo e che emergeranno con forza durante l’evento anche come monito a non sprecare la risorsa acqua ma a tutelarla ovunque". “In Italia - prosegue D'Angelis - abbiamo ben 7494 corsi d’acqua e non li ha nessuno in Europa. Di questi 1242 sono fiumi a regime torrentizio. L’83% del nostro territorio è un territorio coperto da bacini fluviali. Abbiamo 347 laghi, 14 naturali con una superfice maggiore di 10 chilometri quadrati, 183 artificiali, abbiamo 532 dighe e 16.000 piccolissimi invasi regionali e di questi 4000 sono alpini. Abbiamo anche 1053 falde sotterranee. Ma abbiamo ancora luoghi non serviti".