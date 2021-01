Franca Valeri, all'asta i suoi gioielli. In vendita gli amati zaffiri

Inclusi nella "Jewels online - La Dolce Vita", curata dalla casa Christie's Milano, saranno i gioielli dell'artista Franca Valeri.

"In seguito alla morte dell'artista - ha spiegato Leo Criaco, Senior Specialist Jewellery Department di Christie's su Ansa- gli eredi si sono rivolti a noi per la vendita di questi preziosi".

Tra i gioielli spicca l'anello Trombino con zaffiro cabochon realizzato da Bulgari negli anni '70, un pendente con micro-mosaico antico dove è raffigurato un cane Cavalier King.

Una collezione piccola, ma ben curata, dove "ogni gioiello ha una storia da raccontare, rappresenta un momento della vita dell'artista e dove emerge la sua predilezione per gli zaffiri".

Per la casa d'asta Christie's "è un orgoglio poter essere scelti per la vendita di gioielli di un personaggio così iconico per l'Italia". Potranno essere visibili solo online, dove sono in vendita, dal 20 gennaio al 3 febbraio.