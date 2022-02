Francia, il Parlamento estende l'aborto da 12 a 14 settimane

Aborto, in Francia è legale fino a 14 settimane

Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva una proposta di legge che estende da 12 a 14 settimane il periodo entro cui è legale L'interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG). La bozza di legge, che ha iniziato il suo percorso parlamentare nell'ottobre 2020, è stata definitivamente votata oggi all'Assemblea Nazionale con 135 voti favorevoli, 47 contrari e 9 astensioni.

L’intervento legislativo era stato proposto da Albane Gaillot, ex esponente del partito di Macron, che su Twitter ha scritto “Una bella vittoria per le donne”. Il ministro della Salute, Olivier Veran ha affermato che il provvedimento, il cui scopo è migliorare il diritto all’aborto, è “fedele alla lotta per l'emancipazione femminile”.

Intanto, anche in America latina la corte costituzionale colombiana ha votato per legalizzare l'aborto fino alla 24esima settimana di gravidanza. La Colombia è, in ordine cronologico, l'ultimo paese dell'America Latina ad ampliare l'accesso all'interruzione di gravidanza. La decisione del tribunale, composto di nove giudici, non ha soddisfatto le aspettative dei gruppi pro-choice che puntavano alla totale depenalizzazione dell'aborto in Colombia.

Si tratta comunque di un evento storico, come sostengono i gruppi di difesa dei diritti delle donne, secondo le cui stime 400mila donne si sottopongano ad aborti clandestini nel paese ogni anno. Ora le donne in Colombia potranno abortire fino alla 24esima settimana di gravidanza senza dover fornire alcuna giustificazione, dopo questo periodo però l'aborto sarà ancora soggetto a restrizioni.

LEGGI ANCHE

Senza social per sei anni, vince la scommessa con la madre: suoi 1.800 dollari

'Ndrangheta, sequestrati beni per 800 milioni a 3 fratelli imprenditori

David Rossi "su pc 35 file su suicidio. Santanché chiamò, Aglieco non era lì"