Senza social per sei anni, vince la scommessa con la madre: suoi 1.800 dollari

Senza social per sei anni, così un 18enne americano si è "guadagnato" 1.800 dollari

Un ragazzo americano ha vinto la scommessa con la madre: resistere per sei anni senza social. La sfida l'ha accettata quando era ancora un 12enne e ora, che ha appena compiuto i 18, ha incassato il premio.

Il giovane, Sivert Klefsaas, riporta la Cnn, aveva scommesso con la madre, Lorna Goldstrand Klefsaas, nel 2016 1.800 dollari, che sarebbero stati suoi al compimento dei 18 anni, se fosse riuscito a non utilizzare per il lasso di tempo stabilito i social network.

"Ho pensato che fosse fantastico", ha raccontato il ragazzo all'emittente televisiva statunitense. "Ho pensato, 'Ah, cosa sono 6 anni?'". Il 19 febbraio 2022, Sivert ha rivendicato il lauto bottino. La madre del giovane ha spiegato che per la sfida si è ispirata a un'iniziativa sentita alla radio chiamata "16 per 16", in cui una donna aveva promesso alla figlia 1.600 dollari quando avesse compiuto 16 anni se fosse rimasta lontana dai social media per quattro anni, e ha deciso di alzare la posta di due anni e 200 dollari.

Sivert ha precisato di non essere mai stato molto aduso all'uso dei social, e che l'unica app che aveva avuto prima della scommessa era Snapchat, che ha però eliminato subito dopo averla sperimentata. "Non direi che c'è mai stato un momento in cui ho pensato che stavo per cedere", ha detto.

La madre Lorna sul suo profilo facebook scrive: "Sei anni fa ho offerto a Sivert 1800 dollari per stare lontano dai social media fino all'età di 18 anni. Anche se questi soldi valgono molto di più per un dodicenne che per un diciottenne, ha rispettato accordo. Domani compie 18 anni. Avrà 1800 dollari in tasca e nuovi account su Instagram, Snapchat e Twitter 😂! Cordiali saluti, sono alcuni dei soldi migliori che abbia mai speso!!!" conclude.

