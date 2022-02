Genova, allerta baby gang: 2 teenagers picchiano selvaggiamente un bimbo.VIDEO

A Genova allerta baby gang, l'ultimo episodio: due ragazzini picchiano con violenza un bambino

Da giorni, anzi da settimane, anche nel capoluogo ligure continua l'allerta violenza giovanile. Dopo la sequela di rapine perpetrate ai danni di altri ragazzini dalla cosiddetta "banda dei furti", l'ennesimo misfatto criminale vede coinvolto un bambino, di 9 o forse 10 anni.

A Genova due i bulli hanno accerchiato e picchiato un minore, poco più piccolo di loro, che implorava - come si vede nel video - perché la smettessero. L'episodio è stato discusso nel salotto di Ore 14, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2, tra i casi di cronaca del giorno.

Si tratta di episodi sempre più frequenti, che accadono in qualsiasi località, e in ogni luogo. Dietro l'angolo, sotto casa, davanti il cortile della scuola, mentre un bambino sta andando in palestra.

Le dinamiche sono sempre le stesse, "coraggiose". In gruppo, contro il più debole, più grandi di lui. Come si vede nel video, il bambino è stato aggredito in pieno giorno per strada, e a nulla sono servite le sue preghiere di smetterla di picchiarlo. Uno dei due lo colpisce con un pugno, l'altro lo butta a terra e gli sferra un calcio. Rimangono i soliti interrogativi, forse banali ma comunque privi di risposta.

