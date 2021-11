Francia, naufragio di migranti al largo di Calais: diverse vittime

Manica, morti al largo di Calais: stavano cercendo di raggiungere le coste del Regno Unito

Tragedia al largo di Calais: diverse persone sono morte nel naufragio dell'imbarcazione a bordo della quale i migranti stavano cercando di attraversare la Manica per andare dalla Francia al Regno Unito. Il naufragio è avvenuto di fronte alle coste di Calais, secondo le fonti della polizia citate dall'emittente Bfmtv.