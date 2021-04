Francia, poliziotta uccisa da un tunisino. Morto anche l'aggressore

Francia, terrore a 60 km di Parigi: uccisa una poliziotta a coltellate. Morto anche l'aggressore, un tunisino di 36 anni.

Torna il terrore in Francia. Una poliziotta è stata uccisa a coltellate a Rambouillet, a circa 60 km da Parigi. L'aggressore sarebbe un tunisino di 36 anni che, raccontano fonti francesi, ha urlato "Allah Akbar" durante l'attacco. L'identità dell'aggressore, arrivato clandestinamente in territorio francese nel 2009 ma regolarizzato nel 2019, non era nota alle forze dell'ordine. Lavorava come autista e non era segnalato dai servizi segreti. Sebbene la pista terroristica non è stata confermata dagli inquirenti le modalità dell'attacco farebbero pensare a questo movente.. L’assalitore è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dai colleghi della vittima.