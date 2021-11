Francia, l'aggressore dell'agente a Cannes è un algerino con permesso italiano

Francia, l'aggressore di Cannes è un algerino con permesso italiano. Colpiti gli agenti del Commissariato centrale, "in nome del profeta"

E' un algerino di 37 anni sconosciuto alle forze dell'ordine e agli 007 francesi l'uomo che questa mattina ha aggredito gli agenti a Cannes con un coltello affermando di agire "in nome del profeta". Secondo Le Figaro si chiama Lakhdar B. ed è in possesso di un titolo di soggiorno italiano. Sempre secondo il quotidiano francese, è arrivato in Francia legalmente nel 2016.

L'episodio, per il quale si segue la pista terroristica, è avvenuto alle 6.35, scrive Nice Matin. L'uomo in particolare si è scaraventato contro un poliziotto, aprendo la portiera della volante e accoltellando l'agente, seduto al posto di guida, colpendolo al torace tre volte. Il poliziotto, hanno spiegato fonti della polizia, si è salvato grazie al giubbotto antiproiettile che indossava.

L'aggressore è poi andato dall'altra parte e ha tentato di pugnalare il collega, seduto sul sedile passeggero, ma senza successo. A quel punto l'agente al volante, colpito per primo, ha aperto il fuoco sparando tre colpi, due dei quali hanno ferito l'aggressore alla schiena. L'uomo, si legge ancora su Le Figaro, ha quindi più volte affermato di agire in nome del profeta prima di essere neutralizzato.

(segue)