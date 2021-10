Friends, addio a "Gunther". L'attore si è spento a 59 anni

Friends, morto il "Gunther" della mitica serie anni '90: James Michael Tyler si è spento a 59 anni per un cancro alla prostata

James Michael Tyler aveva 59 anni ed è deceduto domenica nella sua casa di Los Angeles dopo aver combattuto contro un cancro alla prostata, diagnosticato per la prima volta nel 2018, riporta la Cnn.

Nella seguitissima serie anni '90 Tyler interpretava Gunther, il manager della caffetteria Central Perk, ossessionato da Rachel Green (Jennifer Aniston). I co-creatori della sit-com Marta Kauffman e David Crane lo hanno definito un uomo "genuinamente gentile e dolce. Quando ha iniziato come comparsa in Friends, il suo spirito unico ha catturato la nostra attenzione e sapevamo che dovevamo farne un personaggio", hanno aggiunto.

Oltre a Friends, l’attore era apparso, tra l’altro, anche in Sabrina - Vita da strega, Scrubs e Ombre dal passato. Tyler ha rivelato per la prima volta di combattere contro il cancro al quarto stadio a giugno, quando ha parlato al Today Show della NBC e ha detto che i medici avevano scoperto la malattia durante una visita di routine quando aveva 56 anni. Il cancro si era ormai diffuso alle ossa, aveva aggiunto, impedendogli di camminare, e di partecipare di persona alle riprese della Reunion del cast di Friends.

"Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te. Grazie per le risate che hai portato allo show e a tutte le nostre vite. Ci mancherai tanto", ha scritto Jennifer Aniston in un messaggio su Instagram al quale ha accompagnato un video di loro due in una famosa scena della serie tv.

"La gioia e la riconoscenza che portavi e mostravi ogni giorno sul set è pari a quella che provo io per averti conosciuto", si legge in un messaggio postato da Courtney Cox, che nella serie tv interpretava Monica Geller.