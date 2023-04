Frosinone, classe rinuncia alla gita per il compleanno della compagna disabile

A Frosinone una classe ha rinunciato alla gita per festeggiare il 18esimo compleanno della compagna disabile

Un'intera classe ha rinunciato alla gita scolastica per partecipare alla festa di compleanno della compagna disabile. E' successo a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, dove gli studenti della classe IV C del Liceo scientifico Michelangelo Buonarroti hanno deciso all'unanimità di mettere davanti alla tanto attesa gita di cinque giorni in Sicilia - la prima dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid - il 18esimo compleanno della loro compagna di classe costretta su una sedia a rotelle.

"Preside, noi preferiamo andare al compleanno. Rinunciamo alla gita. O partiamo tutti, o nessuno": così hanno parlato i ragazzi, bussando alla porta della preside Lucia Cipriano. A causa di un problema organizzativo, l'agenzia alla quale l’istituto si era rivolto per organizzare il viaggio d'istruzione aveva dovuto spostare all’ultimo momento la data di partenza. Questione di pochi giorni, ma così il periodo della gita sarebbe andato a coincidere con il giorno in cui la loro compagna avrebbe festeggiato i suoi 18 anni. E tra la gita ed il compleanno non hanno avuto dubbi.

"Sono stati eccezionali, hanno deciso tutto da soli. Si sono riuniti, hanno parlato e stabilito che quella era la cosa più giusta da fare", ha commentato la preside. Mentre il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha annunciato che premierà questi studenti: "Alla riapertura della scuola subito dopo le feste di Pasqua andrò in classe per invitarli ufficialmente in municipio. Li riceveremo nell'Aula consiliare e consegneremo loro una pergamena e una targa con cui sottolineare il loro gesto di lealtà, amicizia e altruismo".

Un plauso al loro comportamento è arrivato anche dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli: "Hanno dimostrato una grande sensibilità e credo che i nostri giovani possano essere un esempio positivo anche per tanti adulti. Complimenti ai ragazzi ma anche alla scuola e alle famiglie", ha dichiarato.