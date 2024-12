Fuga di gas fa esplodere due villette: un morto e un disperso in Garfagnana (Lucca), diversi feriti gravi a Parma

Esplosione in una villetta in Garfagnana

Esplosione nella notte in una villetta nel borgo di Eglio in Garfagnana (Provincia di Lucca), probabilmente a causa di una fuga di gas. La casa è stata completamente demolita dall’esplosione. All'origine della deflagrazione, con ogni probabilità, una fuga di gas che ha provocato anche un incendio. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanze e elisoccorso, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Alle 11 i vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita dell'uomo di 69 anni che da ieri risultava disperso in seguito all'esplosione e al successivo crollo in una villetta a Molazzana in provincia di Lucca. Proseguono le ricerche della donna.

Scoppio in villetta nel Parmense, tre feriti gravi

Uno scoppio è avvenuto questa mattina a Casalbaroncolo, una frazione al confine tra Parma e Sorbolo, in una villetta abitata da quattro persone. Tre sono i feriti gravi mentre parte dello stabile è crollato. Secondo quanto appreso, i Vigili del Fuoco e i sanitari sono intervenuti attorno alle 11 per quello che, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere l'effetto di una fuga di gas. I tre feriti sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Parma. Sul posto anche i carabinieri. Le indagini sono in corso.