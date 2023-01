Funerali Ratzinger, oltre 50mila fedeli a San Pietro. La folla: "Santo subito"

Funerali del Papa Emerito Benedetto XVI, oltre 50mila fedeli a San Pietro per l’ultimo saluto

Ha da poco lasciato piazza San Pietro, la bara di Benedetto XVI, per esser trasportata nelle grotte vaticane, all’interno della Basilica, per la tumulazione. Così si sono concluse nella mattinata di oggi, 5 gennaio, le esequie del Papa Emerito, che verranno ricordate per il ruolo di Joseph Ratzinger nella storia e per i numeri della cerimonia.

La salma è stata accolta in piazza da lunghi applausi e dai cori "Santo subito" degli oltre 50 mila fedeli presenti, secondo la Questura, in fila già dall’alba per prendere parte all’ultimo saluto all’ex Pontefice. All’interno di una Città del Vaticano blindata anche tanti bambini, e poi oltre mille giornalisti e 3700 sacerdoti: questi sono solo alcuni numeri della cerimonia, solenne ma sobria, come Ratzinger desiderava.

Funerali di Benedetto XVI, l’omelia e l’omaggio di Papa Francesco

Le esequie sono state celebrate da Papa Francesco, giunto in sedia a rotelle, e concelebrate da oltre 120 cardinali: “Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce!” sono state le ultime parole dell’omelia del Pontefice, che ha poi benedetto e pregato sul feretro.

Funerali di Benedetto XVI, i big della politica a San Pietro per l’ultimo saluto. Guarda chi era presente

Due delegazioni ufficiali presenti, quella italiana e quella tedesca: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alla figlia Laura e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni; il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, insieme al cancelliere Olaf Scholz e il premier bavarese Markus Soder. E tanti altri politici e capi di stato, in forma privata, si sono stretti per partecipare alle esequie di Benedetto XVI. Tra le personalità presenti, in prima fila la regina Sofia di Spagna, seduta accanto al re Filippo del Belgio e alla sua consorte; il presidente lituano Gitanas Nauseda, il capo di stato polacco Andrzei Duda, l'omologo portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. E ancora la presidente della Slovenia e il capo di stato ungherese. Assente invece il premier magiaro Viktor Orban che aveva visitato la salma di Benedetto XVI nei giorni scorsi. Presenti anche i premier di Repubblica ceca e Slovacchia. Per la Francia Gérald Darmanin, Ministro dell'Interno.

Numerosi anche i politici italiani presenti sul sagrato: il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro della Giustizia Carlo Nordio.