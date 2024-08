“Fuori Brugnaro dalla laguna”: proteste contro il sindaco di Venezia

Brugnaro al Consiglio comunale, non ho fatto nulla di male

"Voglio distinguere la questione che riguarda l'area dei Pili e la Reyer da quella dell'assessore Renato Boraso: sui Pili e la Reyer non ho fatto nulla di male". Lo ha detto il sindaco Luigi Brugnaro in apertura del suo intervento nel consiglio comunale straordinario a Mestre, che ha al centro la vicenda dell'inchiesta sulle presunte attività corruttive a Ca' Faretti. L'intervento del primo cittadino è stato più volte interrotto da urla di protesta del pubblico presente in sala.

VENEZIA: BRUGNARO 'NON MI DIMETTO'

"Non ho fatto nulla né per i Pili, né per la Reyer. Ci ho messo tutto me stesso in questo incarico e sono qui presente per una precisa scelta politica. Sento il dovere di rimanere in carica" dice il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, leggendo una dichiarazione in risposta alle interrogazioni delle opposizioni che chiedono le sue dimissioni nel consiglio comunale straordinario di Venezia in corso a Mestre.

Proteste contro sindaco Venezia, 'fuori Brugnaro dalla laguna'

"Fuori Brugnaro dalla laguna" è lo slogan che viene ripetuto a intervalli regolari dai manifestanti presenti all'esterno del palazzo municipale di Mestre, dove il sindaco è chiamato a chiarire la sua posizione nell'inchiesta per corruzione che lo vede indagato con alcuni dei suoi più stretti collaboratori. Un cordone di polizia in assetto antisommossa blocca l'ingresso principale, e quelli secondari. I rappresentanti di comitati e associazioni cittadine si alternano negli slogan lanciati anche con un megafono, come riporta l’Ansa.