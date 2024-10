Furto banche dati: Melillo, 'quadro molto allarmante'. Viola: 'interessi nel mondo dell'economia'

Furto banche dati: Viola, interessi nel mondo dell'economia

“Il fronte di maggiore interesse sembra essere quello dell’imprenditoria e dell’economia. Al momento non vi sono emergenze di rilievo che portano al mondo della politica”. L'ha detto il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, in conferenza stampa, sull’inchiesta della Dda e la Pna, partita dal 2022, che ha smantellato un presunto gruppo che, su commissione, riusciva a esfiltrare dati e informazioni sensibili e segrete.

Furto banche dati: Melillo, quadro molto allarmante

“Emerge un quadro molto allarmante, ma che esige grande prudenza nella valutazione. La mole di dati acquisiti dalle perquisizioni non solo in Italia, ma anche all’estero, rende evidente che questa indagine richiederà molto tempo per delineare i contorni della vicenda". L'ha detto il procuratore capo della Direziona nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, in conferenza stampa, sull’inchiesta della Dda e la Pna, partita dal 2022, che ha smantellato un presunto gruppo che, su commissione, riusciva a esfiltrare dati e informazioni sensibili e segrete dalle banche dati strategiche. "È allarmante per la dimensione imprenditoriale dell’esercizio dell’attività abusiva di accesso clandestino alle informazioni riservate”. “Mi preme sottolineare l’importanza di questa indagine sugli attentati alla sicurezza cibernetica nazionale", ha aggiunto Melillo. "La capacità di investigazione della procura di Milano e dei carabinieri di Varese ci consente di comprendere un po’ meglio il funzionamento quello che ho definito di un gigantesco mercato delle informazioni riservate”

Furto banca dati: Viola, numero accessi indeterminato

Gli accessi illeciti alle banche dati strategiche sono di “numero indeterminato e difficile calcolabile” e avvenivano con la “collaborazione di pubblico ufficiali, operatori delle forze di polizia, infedeli”. L'ha detto il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, in conferenza stampa, sull’inchiesta della Dda e la Pna, partita dal 2022, che ha smantellato un presunto gruppo che, su commissione, riusciva a esfiltrare dati e informazioni sensibili e segrete.

Furto banche dati: procuratore Milano, ‘profitti per centinaia migliaia euro’

Nell’ambito dell’inchiesta della Dda della procura Milano e della Dna che ha portato ieri a sei misure cautelari (quattro arresti domiciliari e due interdittive) “è stata eseguita anche la parte patrimoniale della misura, a fronte della considerazione che solo nell’anno passato sarebbero stati realizzati profitti per centinaia di migliaia di euro”. Lo ha detto il procuratore di Milano Marcello Viola durante la conferenza stampa convocata in procura, alla presenza del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.

Furto banche dati: si muove Copasir, su tema sicurezza Comitato già al lavoro

A quanto apprende l’Adnkronos il Copasir si muoverà rispetto all’inchiesta, coordinata dalla Dda della procura di Milano, sul furto di dati e di informazioni ritenute sensibili e segrete dalle banche dati nazionali che ha portato ieri a sei misure cautelari. Come sempre in questi casi il Comitato si attiva per avere informazioni e tra l’altro si sta già occupando del tema della sicurezza delle banche dati con audizioni già previste.

Furto banche dati: indagati anche Del Vecchio jr e Arpe

Nell’inchiesta della Dda di Milano e della Procura nazionale antimafia sul furto di dati sensibili dalle banche dati risultano indagati anche l’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, e il banchiere Matteo Arpe. A loro i pm Francesco De Tommasi e Antonello Ardituro, coordinati dai procuratori Marcello Viola e Gianni Melillo, contestano il concorso in accesso abusivo a sistemi informatici.