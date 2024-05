G7 Giustizia, scontri fra la polizia e i manifestanti a Venezia

IL VIDEO

Scontri fra polizia e manifestanti a Venezia, dove i centri sociali del Nordest sono scesi in piazza contro la riunione del G7 della Giustizia. In città sono arrivati dal Veneto e dalle vicine regioni circa 200 dimostranti: alcuni di loro sventolavano bandiere della Palestina. Il corteo ha cercato di avvicinarsi alla sede dell'incontro, dove le forze dell'ordine hanno dato il via ad alcune cariche di alleggerimento per impedire lo sfondamento dei contestatori nella zona preclusa. partecipanti sono quindi stati costretti a indietreggiare dall'intervento degli agenti in assetto antisommossa e sono tornati verso il piazzale della stazione di Santa Lucia, dove il corteo si è sciolto in poco tempo. Non risulta che ci siano persone contuse.