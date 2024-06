G7, nave hotel in stato vergognoso: “Garantite strutture alloggio alternative"

G7, nave hotel per carabinieri, poliziotti e finanzieri: “Garantiremo strutture alloggiative alternative”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Prefettura di Brindisi ricevuto a seguito delle lamentele sollevate dalle sigle sindacati SIUL CC e SIULP, in rappresentanza di carabinieri e poliziotti impegnati nel presidio di ordine e sicurezza in occasione del vertice G7, circa le condizioni di alcune cabine della nave hotel che li ospiterà dal 13 al 15 giugno a Brindisi.

Nella giornata di ieri 9 giugno, durante le operazioni di accoglienza e sistemazione del personale di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, messo a disposizione della Questura di Brindisi per i servizi di ordine e sicurezza pubblica del G7, si è potuto constatare come circa 150 delle oltre 1500 cabine della nave “Mykonos Magic” siano risultate inidonee all’uso.

Subito la Questura di Brindisi, con il suo Vertice in testa, si è adoperata per una puntuale verifica della situazione che ha consentito fin dalla mattinata odierna di avviare la ricerca di strutture alloggiative alternative anche nelle limitrofe province di Lecce e Taranto. Il personale sarà impiegato nei servizi previsti solo a emergenza risolta. Di tutte le iniziative in corso sono informati i rispettivi Comandi e le Organizzazioni Sindacali. Questa Prefettura sta garantendo una totale assistenza anche nella predisposizione delle relative convenzioni e tiene costantemente informato il Ministro dell’Interno che segue con la massima attenzione la situazione.