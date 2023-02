Galaxy S23 Ultra, la scommessa Samsung tra innovazione e sostenibilità

Samsung scommette sul nuovo S23 Ultra, lo smartphone da oltre mille euro che unisce innovazione e un minore impatto ambientale

È un periodo di crisi, è sotto gli occhi di tutti. Crollano le vendite in ogni settore, compreso il tech. Nonostante il crollo delle vendite che ha colpito tutti i marchi, Samsung è convinta che il pubblico sia disposto a spendere, e molto, per strumenti di qualità, come il suo nuovo smartphone, il Galaxy S23.

Si tratta di un flagship - uno smartphone che va da 800 a oltre mille euro –, il cui mercato sembra essere in continua crescita. Dati alla mano, il giagnte coreano sa quello che fa: se in termini di volume le vendite sono diminuite, in termini di valore la situazione non è così drammatica. Per questo Samsung lancia l’edizione 2023 dei suoi Galaxy (nella versione standard, Plus e Ultra) a prezzi che vanno da 979 a 1.900 euro.

Le innovazioni più interessanti del Galaxy S23 Ultra

Seppur non cambia molto a livello estetico, il nuovo flagship di Samsung ha diverse novità interessanti. Dalla nuova fotocamera a 200MP, al nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 fino a passare alla S Pen integrata, tutto è pensato per avere un’esperienza premium.

La nuova generazione di Galaxy S punta a migliorare l’esperienza del gaming, ma anche quella professionale. Sul fronte della fotografia, Nightography ottimizza foto e video riducendo il rumore visivo che rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità grazie a un nuovo algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (ISP) basato sull’Intelligenza artificiale e in grado di esaltare i dettagli dell’oggetto e i toni cromatici.

Galaxy S23 Ultra: novità anche per i selfie

Il nuovo sensore 200MP che monta la versione Ultra (e che funziona solo senza zoom) sfrutta il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione. La serie S23 introduce l’autofocus rapido e la fotocamera Super HDR per selfie, che segna il passaggio da 30 fps a 60 fps per immagini frontali e video più nitidi.

Ulteriore novità l’app Expert RAW per riprendere immagini in stile reflex e di modificarle in RAW e JPEG e le impostazioni Astrofoto per fotografare il cielo stellato.

Per garantire la sicurezza, Knox Vault, introdotta per la prima volta sulla serie Galaxy S21, protegge i dati critici sulla serie Galaxy S23 isolandoli dal resto del dispositivo, sistema operativo compreso, per garantire maggiore protezione da eventuali vulnerabilità.

Il minore impatto ambientale della gamma S degli smartphone Samsung

TM Roh, Presidente e responsabile della divisione MX Samsung Electronics ha detto: "L’impatto di una tecnologia non si misura soltanto in base a cosa consente agli utenti di oggi, ma valutando anche come contribuisce a creare un futuro migliore. Galaxy S23 Ultra e l’intera serie Galaxy S rappresentano i nuovi standard per un’esperienza di smartphone premium e affidabile. Stiamo ridefinendo le prestazioni di punta unendo potenza e innovazione duratura in dispositivi che hanno un minore impatto ambientale“.