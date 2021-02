Genova, frana al cimitero di Camogli: bare in mare. Immagini da brividi. VIDEO

A Camogli, in provincia di Genova, è franata una parte della scogliera su cui sorge il locale cimitero. Numerose bare sono finite in mare e altre sono rimaste in bilico sulla scarpata. La frana, le cui cause sono ancora da accertare, ha interessato anche parte di una strada adiacente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo e una squadra di sommozzatori del distaccamento Gadda con una motobarca, che stanno valutando la strategia migliore per recuperare le bare cadute in mare. L'accesso al cimitero è stato interdetto ed è stato inviato sul luogo anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per la prevenzione del rischio biologico.





Attualmente il recupero delle bare sarebbe complicato secondo i soccorritori poiché molte sono rimaste incastrate sugli scogli. L'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone effettuera' in queste ore un sopralluogo nell'area della frana che ha provocato il crollo in mare di una porzione del cimitero cittadino. Alle 18.15 e' previsto un punto della situazione in Comune, insieme a tutti i soggetti impegnati sul posto. Secondo le prime informazioni, il cedimento del terreno nel cimitero di Camogli avrebbe coinvolto 2 cappelle e fatto finire in mare oltre 200 bare.