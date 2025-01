Genova, sorelle cadono dal quarto piano di un palazzo. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni

Sorelle cadono da quarto piano, una muore l'altra è ferita

Sono ancora tutti da definire i contorni della tragedia avvenuta questa mattina nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove una donna di 32 anni ha perso la vita, precipitando dal quarto piano di uno stabile. La sorella, anche lei caduta, è rimasta invece gravemente ferita.

Le due, si apprende, sono cadute nell'androne del palazzo. La sorella ferita è stata portata in gravi condizioni all'ospedale San Martino. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco, nonché i soccorsi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Sulla tragedia indaga la Squadra mobile di Genova. Al momento sono al vaglio tutte le ipotesi. Le due ragazze sono di nazionalità albanese. La finestra interna da cui sono precipitate è di piccole dimensioni, dettaglio che potrebbe fare propendere per l'ipotesi di un suicidio, o deciso da entrambe o voluto da una sola, mentre l'altra, a quel punto, avrebbe provato a salvarla, cadendo a sua volta.