Genova, un 14enne mette "like" alla foto della ex di un 13enne: accoltellato

Genova, per un "like" a una ragazza quasi ci scappa il morto. Un 13enne accoltella un 14enne

Un semplice "like", uno dei tantissimi che inondano tutti i social, ha rischiato di costare la vita a un ragazzino di soli 14 anni. Quel "mi piace" messo a una foto di una ragazza non è proprio andato giù a un 13enne, che non ha gradito l'apprezzamento dell'amico verso la sua ex fidanzata. A tal punto che il 13enne, di Sori in provincia di Genova, è uscito di casa con in tasca un coltello a serramanico per "regolare i conti" con l'altro adolescente, e lo ha aggredito vicino al campetto parrocchiale, ferendolo a una gamba, all'addome e su un fianco.

La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita; mentre l'aggressore è stato fermato dai carabinieri e affidato in custodia ai genitori. L'accoltellamento sarebbe avvenuto intorno alle ore 22 di Ferragosto vicino al campetto parrocchiale gremito per i festeggiamenti per la festa patronale della Madonna delle Grazie. Il giovanissimo aggressore era poi scappato verso la stazione ferroviaria ma i carabinieri, sentiti alcuni testimoni, sono riusciti a rintracciarlo e portarlo in caserma.