Entra in ospedale con la mazza da baseball e distrugge tutto. Notte di terrore

In ospedale con una mazza da baseball, panico e distruzione. Atrrestato

Notte di ferragosto di terrore al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Un uomo di 62 anni si è presentato con una mazza da baseball e ha cominciato a colpire e distruggere tutto quello che si trovava davanti, una furia che nessuno riusciva a fermare, una guardia giurata nel tentativo di bloccarlo ha riportato una distorsione a un dito della mano. Il motivo di tanta rabbia, stando alla ricostruzione fatta dai testimoni, era relativo al fatto (a suo avviso) che la figlia di 19 anni, portata al pronto soccorso per una sospetta bronchite, non venisse assistita a dovere.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato poi arrestato, ma prima di essere fermato ha creato il panico, con la mazza da baseball ha iniziato a colpire tutte le porte del reparto di emergenza-urgenza. Poi è entrato nell'ufficio del medico di turno e ha colpito violentemente la scrivania. Qualcuno ha composto il 112 mentre la guardia giurata ha provato a disarmare il 62enne, rimanendo ferita. All’arrivo dei carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, l'uomo è finito in manette. Ora si trova in carcere, in attesa di giudizio.