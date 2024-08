Alessandria, auto sbanda: precipita dal ponte e finisce nel Tanaro: un morto e un ferito grave

Alessandria, auto precipita dal ponte e finisce nel fiume: un morto e un ferito grave

Grave incidente automobilistico nella tarda serata di ferragosto ad Alessandria, un'auto che viaggiava sul ponte Tiziano, per motivi ancora tutti da accertare, ha improvvisamente sbandato ed è precipitata dal ponte che attraversa il Tanaro a sud ovest della città, finendo nelle acque del fiume. A bordo c'erano un uomo e una donna, lei è stata estratta viva dall'abitacolo ma è gravemente ferita e in stato di choc, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto. Sul posto, con la polizia locale, sono arrivati subito i Vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

La donna ferita, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Alessandria. Nulla da fare invece per l’uomo alla guida del veicolo: il corpo è stato recuperato dai soccorritori e il medico legale ne ha constatato la morte. I vigili del fuoco hanno poi agganciato la vettura con l’autogrù e l'hanno deposta sull'asfalto. Il ponte è stato chiuso al traffico per consentire il ripristino delle barriere.