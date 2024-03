Tragedia: pullman Flixbus si ribalta, cinque morti. Gravi i feriti

Germania, autobus Flixbus si ribalta vicino Lipsia. Almeno cinque morti e molti feriti

Almeno cinque persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un pullman sull'autostrada A9 nei pressi di Lipsia, in Germania. Lo rende noto la polizia precisando che verso le 9.45 ora locale il veicolo è uscito di strada e si è ribaltato e schiantato per ragioni ancora da determinare. Si tratta di un Flixbus, si legge su spiegel.de. Il Flixbus viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz in direzione Monaco e avrebbe dovuto fare scalo a Lipsia intorno alle 10.

Diversi elicotteri e molte ambulanze sono stati inviati nella zona dell'incidente, con l'autostrada - che collega Berlino a Monaco - che è stata chiusa in entrambe le direzioni.

L'incidente di questa mattina non è il primo su questo tratto autostradale che vede coinvolto un pullman. Nel maggio 2019, riporta Bild, un incidente simile si è verificato circa 15 chilometri più a sud, sempre sull'autostrada A9. Anche in quell'occasione un pullman si è ribaltato e una donna è morta. Nell'incidente rimasero ferite oltre 70 persone, alcune in modo grave.

"La dinamica dell'incidente non è ancora chiara", ha fatto sapere la società FlixBus, aggiungendo che sta lavorando con i servizi di emergenza per scoprire cosa sia successo. A bordo del pullman, che viaggiava da Berlino a Zurigo, si trovavano circa 53 passeggeri e due autisti.