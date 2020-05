Giallo sulla morte di Alice, talento del pianoforte trovata senza vita in casa

Gli abitanti di Domodossola non ci credono ancora. Alice Severi, un talento della musica, è stata trovata morta nella casa dove viveva con la madre aveva 32 anni. Un decesso ancora da chiarire, - si legge sul Corriere della Sera - che ha lasciato senza parole l’intera città, centro principale della val d’Ossola. Da giorni, per le strade dove risiedono appena 18 mila abitanti e in cui Alice è cresciuta, non si parla d’altro. Da bambina si era esibita negli Stati Uniti e in Canada; un recital a Detroit è stato anche trasmesso dalla televisione Nbc. Doti apprezzate da celebri pianisti come Paul Badura Skoda e Martha Argerich, che l’aveva voluta ascoltare in privato alla fine di un concerto.

Numerosi i premi in concorsi nazionali e internazionali ricevuti. Una lunga lista tra cui spicca nel 2006 il primo posto al concorso «Chopin » di Racconigi e il terzo posto al concorso pianistico «Premio Venezia» ricevendo anche un’onorificenza dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che l’aveva invitata al Quirinale. Negli ultimi anni la carriera da pianista era stata un po’ messa da parte. Aveva tentato di rilanciarsi sul web, senza mai riuscirci sul serio, postando video anche fuori dal contesto musicale. Dietro un aspetto che poteva sembrare appariscente, si celava una donna fragile.