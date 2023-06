Gianni Mura sospeso dall'Ordine dei giornalisti. Che gaffe: è morto da 3 anni

Gianni Mura, il clamoroso autogol dell'Odg: sospeso da morto

Gianni Mura è morto ormai da tre anni. Uno dei più importanti giornalisti italiani è scomparso il 21 marzo 2020, ma il "ringraziamento" ad una delle penne più prestigiose da parte dell'ordine dei giornalisti è arrivato a distanza di tre anni tramite raccomandata alla moglie Paola. Un documento ufficiale - si legge su Repubblica - comunicava che suo marito era stato sospeso dall'Ordine. Un papiro scritto in un linguaggio vagamente simile all'italiano, annegato nei riferimenti giuridici.

Le sue colpe? Non aver provveduto ad aprire una Pec, non aver seguito i corsi di "aggiornamento professionale e deontologico". La raccomandata intimava al Mura di mettersi subito in regola, pena l'espulsione definitiva dall'Ordine stesso. Il collega e amico Marino Bartoletti si scaglia contro l'Ordine sui social.