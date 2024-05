Gianpiero Fiorani, impero sfilato ai proprietari. L'ultima del "furbetto"

Gianpiero Fiorani, nuovi guai: ora deve resituire tutto ai legittimi proprietari

Gianpiero Fiorani, il banchiere aggressivo che orchestrò i "furbetti del quartierino", nel tentato assalto ai salotti buoni della finanza italiana di vent’anni fa, torna al centro delle cronache. Fiorani finì nei guai e venne condannato per associazione a delinquere, truffa, appropriazione indebita. Ne uscì patteggiando, a metà 2008, 3 anni e 3 mesi e risarcendo - riporta Repubblica - 34 milioni di euro. Ma come disse lo stesso Fiorani a Il Secolo XIX nel 2016, "la mia storia per certi versi può essere un vincolo o un’opportunità". E così Fiorani è tornato a fare affari, questa volta con Gabriele Volpi, il re del petrolio nigeriano, che gestisce la logistica marittima dei porti del paese africano e possiede un impero da 4 miliardi di dollari.

Fiorani, - prosegue Repubblica - sfruttando al meglio un piano concordato con Volpi per ristrutturare la capogruppo Intels mentre il prezzo del greggio crollava, dai suoi uffici di Lugano si è avocato la gestione dell’intero gruppo, che in Nigeria ha ridotto i ricavi a un quarto da allora, mentre le diversificazioni nella ristorazione tricolore fanno incetta di fallimenti. Tutto sotto gli occhi ineffabili dei gestori svizzeri dei trust di Volpi, mentre l’azienda familiare di successo diventava una Succession all’italiana. Fiorani - in base a quanto risulta a Repubblica - si pone come una plastica tra l’imprenditore e la sua famiglia: fino a disgregarla, smantellando i tre trust - Winter, Summer e Spring, avviati da Volpi con beneficiari moglie e figli - per trasferire tutto alla 3M, società maltese a lui riconducibile. Ma dopo sei anni di cause, il tribunale ha dato ragione ai legittimi eredi. Ora Fiorani dovrà restituire tutto, le modalità e i tempi li stabiliranno i giudici.