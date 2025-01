Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.9: è allerta tsunami

Giappone: sisma di magnitudo 6.9 nel sudovest, allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il sudovest del Giappone ed è scattata l'allerta tsunami per le prefetture di Miyazaki e Kochi. Lo riferisce l'agenzia Kyodo. Il sisma è stato registrato alle 21.19 ora locale. L'Agenzia meteorologica del Giappone aveva inizialmente comunicato una magnitudo di 6.4, poi rivista a 6.9, come precisa la Kyodo. Secondo l'Agenzia, in aree della prefettura di Miyazaki l'intensità del sisma si colloca al di sotto del 5 su una scala che arriva fino a 7. Secondo altri media locali, il terremoto ha colpito in particolare la regione di Kyushu.