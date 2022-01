Gigi Bici, Barbara Pasetti resta in carcere: incastrata dalle parole al figlio

Omicidio Gigi Bici, Barbara Pasetti rimane in carcere. Incastrata da una conversazione al telefono con il figlio

Resta in carcere Barbara Pasetti, arrestata nella vicenda di Luigi Criscuolo, da tutti conosciuto a Pavia come Gigi Bici, per i suoi negozi di biciclette, scomparso l'8 novembre e trovato cadavere il 20 dicembre davanti la casa della donna, nel Pavese. La richiesta di scarcerazione avanzata dal suo legale è stata respinta dal gip per i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla tentata estorsione ai danni dei famigliari dell'uomo. Pasetti è anche indagata per omicidio e occultamento di cadavere.

Barbara Pasetti, la telefonata che smentisce la sua versione

A incastrare la Pasetti, in particolare, è l’intercettazone di una conversazione telefonica con il figlio di 8 anni, riporta il Corriere. "Quando me lo hai fatto vedere sembrava che avesse attorno un pezzo di ferro", queste le parole pronunciate dal bambino al telefono con la madre, la quale agli inquirenti ha invece sempre dichiarato che il 20 dicembre a trovare il cadavere di Criscuolo, sepolto sotto rami e sterpaglie nei pressi della villa, era stato il figlio mentre giocava a pallone.

Altre intercettazioni

Per gli inquirenti rilevanti sono anche le telefonate della donna ai familiari il giorno della scomparsa di Gigi Bici, e nelle settimane successive. L’8 novembre, in particolare, la 44enne chiamò il padre la prima volta alle 7.15 per 24 minuti. E poi altre cinque volte, mentre i figli di Gigi Bici erano in apprensione per il padre scomparso nel nulla. Le indagini condotte dal sostituto procuratore Andrea Zanoncelli sono in corso.

