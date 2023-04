Ginecologa morta avvelenata a Bologna: “Sapeva che il marito la drogava ma..."

Ginecologa morta avvelenata a Bologna, spuntano nuovi dettagli sul marito killer

Spuntano nuovi particolari sul caso della ginecologa morta avvelenata a Bologna, Isabella Linsalata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la donna si era accorta (da tempo) che il marito Giampaolo Amato le serviva bevande amarissime. Si era anche sottoposta ad analisi ma non aveva mai denunciato “per il bene dei figli, così da preservarne il loro rapporto col padre”. E in fondo sperava che la crisi coniugale potesse risolversi.

La circostanza emerge dal racconto di alcune amiche della donna riferite agli inquirenti e raccolte nell'ordinanza del gip Claudio Paris, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Amato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, racconta Fanpage, "la donna si era accorta che il marito le serviva da tempo bevande amarissime e probabilmente corrette con qualche sostanza tipo benzodiazepine per sedarla ma non aveva mai denunciato l’accaduto pur confessando il tutto a sorella e amiche".