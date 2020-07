Ginecologo sbaglia a sterilizzare, dovrà mantenere il figlio della coppia

Il tribunale di Brescia ha emesso una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Un ginecologo è stato condannato per aver eseguito male un intervento di sterilizzazione, che ha portato alla nascita di un bambino non voluto perchè la coppia non voleva avere figli. Il giudice ha dato ragione ai genitori del bambino, nato due anni dopo l'operazione, condannando l’azienda ospedaliera a versare alla coppia poco più di 92 mila euro, frutto della moltiplicazione di 300 euro al mese per tutti i mesi fino al compimento del 25esimo anno di età del figlio della coppia. Secondo i consulenti tecnici del giudice, l’intervento di sterilizzazione non fu eseguito correttamente e quindi è scattata la condanna.