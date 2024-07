Armani, il re della moda compie 90 anni. Gli auguri a un'icona di stile

Happy Birthday mr Armani! Auguri e attestati di stima per lo stilista italiano

Giorgio Armani festeggia oggi 90 anni. Nato a Piacenza l'11 luglio 1934, si trasferisce a Milano nel 1949. Nel 1975 fonda l'azienda omonima insieme al compagno Sergio Galeotti. Viene ricordato soprattutto per le sue giacche destrutturate e i tailleur ma anche per il blu-Armani, una tinta unica che caratterizza tutta la sua produzione. Presidente dell'Olimpia Milano, oggi è il terzo uomo più ricco in Italia.

Giorgio Armani



Tantissimi i messaggi di auguri per l'icona della moda italiana come quelli di Cristiana Schieppati, direttore del quotidiano online CHI E' CHI:

"La prima volta che ho sentito parlare di Giorgio Armani avevo 8 anni. Mia madre era in preda ad una strana eccitazione e mio padre la prendeva in giro sbuffando '...e certo lei vede Richard Gere e fa gli urletti'. Stavano andando al cinema a vedere un film americano vietato ai minori perché il protagonista faceva il Gigolò. Mia madre mi spiegò che si trattava di una specie di 'prostituto' ma io ancora non avevo ben capito cosa volesse intendere.













Il giorno dopo le chiesi se il film le fosse piaciuto e lei mi disse "a lui di una bellezza, vestito da Giorgio Armani, gli americani impazziranno per questo stile”. E infatti con American Gigolò Giorgio Armani ha creato un sex symbol, ma anche la giacca da uomo pensata per esaltarne il corpo che lo ha reso famoso e riconosciuto in tutto il mondo.

Oggi è il suo 90° compleanno e vogliamo fargli tanti auguri così perché, come dice sempre lui, 'ho ancora tante cose da fare' ed elencare tutto quello che ha fatto sarebbe impossibile.

Buon Compleanno Signor Armani! ".