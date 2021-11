Giornalista molestata dopo Empoli-Fiorentina in diretta tv VIDEO

Giornalista palpeggiata e molestata durante la diretta tv nel post partita di Empoli-fiorentina. Sdegno unanime

Un"episodio gravissimo di molestia nei confronti di una giornalista avvenuta in diretta tv al termine della partita Empoli-Fiorentina, nei giorni in cui è massima l'attenzione sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne". L'Ordine dei giornalisti della Toscana "condanna quanto accaduto" nel pomeriggio di sabato ed "esprime piena solidarietà alla giornalista Greta Beccaglia che è stata subito contattata dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini".

Ma, sottolinea l'Odg, "chi era in studio, invece di condannare il gesto e il molestatore, ha invitato la collega a 'non prendersela'. Verso di lei non è stata sentita nessuna parola di solidarietà da parte del conduttore".

In un filmato spuntato sui social si vede chiaramente l'accaduto. La giornalista di Toscana Tv nel post partita, fuori lo stadio di Empoli, cercava di intercettare i tifosi per un commento a caldo. In quei frangenti un soggetto non ancora identificato è passato dietro la cronista toccandole, a favor di telecamera, il fondo schiena.

Greta Beccaglia è una giornalista e dopo Empoli - Fiorentina era nei pressi dello stadio a lavorare. È stata palpeggiata da un tifoso, un altro le ha rivolto commenti.



Il collega dallo studio: “non prendertela [in diretta]”.

Invece la condanna andava fatta proprio sul momento. pic.twitter.com/SU3mXlXOdi — _lallascat_ (@lallascat) November 27, 2021

Giornalista molestata dopo Empoli-Fiorentina, indagini per identificare il responsabile

Come scrive l'Ansa, sono in corso indagini da parte del commissariato di polizia di Empoli (Firenze) per identificare l'uomo che sabato pomeriggio ha molestato una giornalista dell'emittente regionale Toscana Tv, Greta Beccaglia mentre era in collegamento in diretta con lo studio nel post partita del match di serie A di calcio tra Empoli e Fiorentina. La polizia sta cercando, tramite testimoni e immagini di videosorveglianza, di rintracciare la persona responsabile della molestia. La polizia ascolterà anche la giornalista per ricostruire la vicenda.