Morta Diana De Feo, la moglie di Emilio Fede

È morta a Napoli Diana De Feo, giornalista, ex senatrice e moglie dell'ex direttore del Tg4 Emilio Fede. De Feo, 84 anni, è morta a Villa Lucia, sua residenza napoletana sulla collina del Vomero. Nata a Torino, figlia di Italo De Feo, anche lui giornalista, nonchè storico, è stata tra le collaboratrici della rubrica quotidiana l'Almanacco del giorno dopo e inviata speciale del Tg1 per l'arte e la cultura. Inoltre è stata senatrice nella XVI legislatura, eletta nel 2008 nella lista del Popolo della Libertà nella circoscrizione Campania. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa di San Gennaro al Vomero, a Napoli.

"Si è spenta all'età di 84 anni l'amica Diana De Feo, moglie dell'ex direttore del Tg4 Emilio Fede. La malattia ha portato via con sé una giornalista di lunga fama, amante dell'arte e della cultura, e una collega straordinaria, eletta senatrice del Pdl in Campania nel 2008. Sono vicino a Emilio e alle figlie Simona e Sveva. Un affettuoso e sentito abbraccio a loro e a tutti i suoi cari". Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.