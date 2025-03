Giovanni Toti e l'assessore Giacomo Giampedrone indagati per truffa ai danni dello Stato

L’assessore regionale alla protezione civile della Liguria, Giacomo Giampedrone, e l’ex governatore Giovanni Toti risultano indagati per presunta truffa ai danni dello Stato. Al centro dell’inchiesta vi sarebbe un contratto, inizialmente stipulato come co.co.co e successivamente trasformato in rapporto di lavoro dipendente, finanziato con fondi pubblici a favore di Davide Marselli, gestore dello stabilimento balneare San Marco di Ameglia, che – secondo l’accusa – Giampedrone e Toti frequenterebbero senza pagare. Il fascicolo è stato aperto a La Spezia, contemporaneamente all’indagine che circa un anno fa aveva portato agli arresti domiciliari l’allora presidente della Regione per corruzione.