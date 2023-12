Giulia Cecchettin, spunta l’audio inedito: "Mi sento in colpa, devo sparire"

Giulia Cecchettin, le ultime parole prima della morte: "Mi sento in colpa per Filippo, ma devo sparire"

Le ultime parole di Giulia Cecchettin sono affidate ai messaggi che inviava alla sorella, alle amiche. Parole determinanti per l’inchiesta. A Quarto grado nella puntata di venerdì sera 15 dicembre, è stato trasmesso un audio inedito e molto significativo che fa sorgere una domanda: Filippo Turetta puntava sul senso di colpa?

Giulia Cecchettin



"Il problema sono i messaggi e le uscite con Pippo. Ho notato che quando gli dico 'guarda, voglio limitarle' oppure 'voglio scriverci meno' oppure ancora 'voglio smettere di vederci' lui si appiccica ancora di più. Quindi ho capito che probabilmente devo sparire senza comunicarglielo", dice Giulia in un messaggio vocale. E ancora, dice la ragazza uccisa dall'ex fidanzato che ora si trova in carcere a Verona: "Credo comunque che, d'ora in poi, con i miei amici dell'università ci vedremo una volta a settimana, non di più. Tra l'inizio della scuola Comix e la scrittura della tesi non credo avrò il tempo di andare a Padova così spesso, insomma. Con gli amici e Pippo starei una volta a settimana", continuava Giulia Cecchettin, che sembra quasi sollevata di avere una giustificazione valida per stare lontana da Turetta.

Sempre negli audio che inviava su Whatsapp la Cecchettin confessava di essere paralizzata dai sensi di colpa: "Rimane il fatto che ho questi mega sensi di colpa. Ho paura che possa farsi male. è questa la mia difficoltà. Devo sparire piano piano. Allo stesso tempo non so come gestire questa cosa".