Giulia Tramontano, le foto di Impagnatiello mentre pulisce la tracce di sangue

Alessandro Impagnatiello, le foto che lo inchiodano mentre pulisce il sangue di Giulia Tramontano

Un fermo immagine: quanto basta per gettare ancora più nel baratro Alessandro Impagnatiello, assassino della fidanzata Giulia Tramontano. Il barman è stato immortalato in un video, di pochi secondi, mentre pulisce fuori dalla casa di Senago quello che probabilmente è il sangue della 29enne incinta di sette mesi. A registrarlo le telecamere di Telelombardia che erano appostate davanti alla casa del 30enne nei giorni in cui la compagna ufficialmente risultava ancora scomparsa.

Le immagini sono state realizzate alle 15.27 del 30 maggio e mostrano Impagnatiello con una spugna che pulisce la zona esterna che porta alle scale verso la rampa dei garage. Altre immagini mostrano il barman, reo confesso dell’omicidio di Giulia, uscire dall’appartamento, percorrere il ballatoio coperto dalla siepe fino alla rampa di scale al piano terra. Impagnatiello sarebbe stato ripreso in altre immagini con uno spazzolone e un secchio blu. Il video sarà mostrato questa sera alle 20.30 nel corso della puntata di “Iceberg Lombardia” condotta da Marco Oliva in onda su Telelombardia.