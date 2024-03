Giustizia, Nordio sceglie Giusi Bartolozzi come nuovo capo di Gabinetto

Giusi Bartolozzi è il nuovo capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. E' stato lo stesso Carlo Nordio a volerla fortemente e, come apprende Repubblica, ieri è arrivato il primo passo ufficiale. Il Guardasigilli ha comunicato al Csm, per essere precisi alla terza commissione del tuttora palazzo dei Marescialli, la sua nomina: l’ex vice capo di gabinetto da ieri è diventata il primo, e potente, magistrato di via Arenula.

Ha 48 anni ed è un magistrato che vive e lavora fra Roma, Agrigento e Gela. E' nata nel 1996, ha conseguito a Roma l’abilitazione alla professione di avvocato. Dopo l’uditorato al tribunale di Roma, riesce a tornare nella sua Gela e, sotto la guida dei presidenti Francesco Ingargiola e Raimondo Genco, diviene componente del Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Caltanissetta e presidente del Comitato per le pari opportunità. Nel 2009, il trasferimento a Palermo dove svolge funzioni di giudice penale e civile fino al 2013 quando vince di concorso per la Corte d’Appello di Roma. Nell’agosto del 2017 l’incontro con Silvio Berlusconi che l’ha voluta, insieme al coordinatore Gianfranco Micciché, alla guida della lista di Forza Italia ad Agrigento.