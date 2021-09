Giustizia, pm Boccassini e marito indagati. "Niente alcol test alla figlia"

Una vicenda giudiziaria tocca direttamente il magistrato Ilda Boccassini e il marito Alberto Nobili, capo dell'antiterrorismo. Questa volta però - si legge sul Fatto Quotidiano - a finire nel registro degli indagati sono proprio loro, insieme al comandante della polizia locale di Milano Marco Ciacci, l'ipotesi di reato è abuso d'ufficio in concorso. L’inchiesta nasce diversi mesi fa anche sulla base di un esposto-denuncia dell’ex comandante dei vigili di Milano Antonio Barbato. L’indagine della Procura di Brescia riguarda le modalità d’intervento rispetto a un incidente stradale avvenuto il 3 ottobre 2018 in viale Montenero nel quale la figlia di Nobili e Boccassini, a bordo di uno scooter ha investito il medico infettivologo Luca Valtolin che in quel momento stava attraversando sulle strisce pedonali con le borse della spesa in mano. Valtolin cadendo ha battuto la testa in modo violento. Ricoverato in codice giallo, si aggraverà nei giorni successivi e morirà.

La figlia di Boccassini e Nobili - prosegue il Fatto - ha patteggiato una condanna a nove mesi per omicidio colposo risarcendo i familiari della vittima. La tesi accusatoria, messa nella denuncia e seguita dalla Procura di Brescia, che ora però ha chiesto l’archiviazione, è che vi fu una chiamata del magistrato al capo dei vigili. In alcune chat messe agli atti, un operante scrive: "L’alcol test non l’hanno fatto, il comandante è andato sul posto, io ho rilevato anche tripli mortali e non ho mai visto un comandante sul posto". Toccherà al giudice valutare se le prove messe agli atti in questi mesi sono bastanti per ottenere l’archiviazione o se sarà necessario un supplemento di indagini.